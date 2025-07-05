شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 4 يوليو 2025.. عيار 24 بدون مصنعية بـ5303 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالجمعة، 04 يوليو 2025 08:00 م
أسعار الذهب اليوم فى مصر
عيار 24: 5303 جنيهات
عيار 21: 4640 جنيهًا
عيار 18: 3977 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب: 37120 جنيهًا
يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم
وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.
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