شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 يتذبذب فى حدود 20 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تذبذب سعر الذهب في السوق المصري خلال التعاملات اليوم الجمعة 4 يوليو 2025، وسط تداولات محدودة في السوق المحلي، وترقب واضح لتحركات سعر الأونصة في الأسواق العالمية، حيث تحرك الذهب في حدود 20 جنيها صعوداً وهبوطا.



وبحسب بيانات شعبة الذهب، جاء سعر جرام الذهب اليوم في مصر على النحو التالي: وبحسب بيانات شعبة الذهب، جاء سعر جرام الذهب اليوم في مصر على النحو التالي: عيار 24: 5303 جنيهات

عيار 21: 4640 جنيهًا

عيار 18: 3977 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 37120 جنيهًا

ويأتي هذا الأداء المستقر بعد خسائر سجلها المعدن الأصفر خلال تداولات أمس، على خلفية تراجع سعر الأونصة العالمية إلى ما دون 3335 دولارًا، رغم التوقعات المتزايدة بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل.

وعادة ما يدعم خفض الفائدة أسعار الذهب، من خلال تقليص عوائد أدوات الدين مثل السندات وتراجع جاذبية الدولار، مما يعزز الإقبال على الذهب كأداة تحوط ضد التباطؤ الاقتصادي والتقلبات.

ورغم تلك التوقعات، أظهرت الأسواق حالة من التذبذب بعد صدور بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة، خاصة مؤشرات التضخم والنمو، ما دفع المستثمرين لاحتساب سيناريوهات أكثر مرونة في السياسة النقدية، بما في ذلك خفض الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع.

في سياق متصل، عاد الملف السياسي الأمريكي ليؤثر على المشهد الاقتصادي، بعد أن صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه الاحتياطي الفيدرالي، ملوّحًا بإمكانية استبدال رئيسه جيروم باول، على خلفية دعوته المتكررة لتسريع وتيرة خفض الفائدة.

وتسببت هذه التصريحات في زيادة الترقب داخل الأسواق العالمية، في ظل ما قد تحمله من تدخل مباشر في توجهات السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وفي ملف التجارة الدولية، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على واردات من فيتنام، إلا أن ردود الفعل كانت محدودة، حيث يبقى التركيز الأكبر منصبًا على مفاوضات الولايات المتحدة مع شركاء كبار مثل اليابان والهند.

وبينما لم يعلن ترامب عن تمديد محتمل لمهلة 9 يوليو الخاصة بالمفاوضات التجارية، أبدى تفاؤله بشأن فرص التوصل إلى تفاهمات مع الهند، رغم استمرار التعثر فى الملف اليابانى.

على المستوى المحلي، يترقب تجار الذهب والمستهلكون مسار الأونصة في الأسواق العالمية، خاصة مع اقتراب استحقاقات اقتصادية وتجارية قد تؤثر مباشرة على حركة المعدن الأصفر، سواء عالميًا أو داخل السوق المصرى.