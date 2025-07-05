شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم لعيار 21 مع الإغلاق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيدالجمعة، 04 يوليو 2025 11:00 م
أسعار الذهب اليوم
عيار 24: 5303 جنيهات
عيار 21: 4640 جنيهًا
عيار 18: 3977 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب: 37120 جنيهًا
ويأتي هذا الأداء المستقر بعد خسائر سجلها المعدن الأصفر خلال تداولات أمس، على خلفية تراجع سعر الأونصة العالمية إلى ما دون 3335 دولارًا، رغم التوقعات المتزايدة بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل.
على المستوى المحلي، يترقب تجار الذهب والمستهلكون مسار الأونصة في الأسواق العالمية، خاصة مع اقتراب استحقاقات اقتصادية وتجارية قد تؤثر مباشرة على حركة المعدن الأصفر، سواء عالميًا أو داخل السوق المصرى.
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