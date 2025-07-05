شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شركات سمسرة تستحوذ على 79.5% من تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت شركة برايم لتداول الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 8.5 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 17.3%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 8.3 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 16.9%.

وحلت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 3.7 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.6%، وفي المركز الرابع تأتي مباشر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 3.4 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.9%، وفي المركز الخامس شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 3.3 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.7%.

وجاء في المركز السادس شركة شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.971 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.1%، وكايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 2.573 مليار جنيه بنسبة 5.3%، وحل في المركز الثامن شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة 2.17 مليار جنيه بنسبة 4.4%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا بايونيرز لتداول الأوراق المالية، وأسطول لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 2.034 مليار جنيه، و1.985 مليار جنيه، بنسبة 4.2%، 4.1%، على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد تراجع بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 32820.49 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 10006.34 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 13498.10 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 40781.47 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.67% ليغلق عند مستوى 13076.38 نقطة.

