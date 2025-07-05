شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب فى السوق المصرى اليوم السبت 5 يوليو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم السبت 5 يوليو 2025، بعد افتتاح جلسات التداول على مستويات شبه ثابتة، وسط ترقب في الأسواق للعرض والطلب.

وسجل سعر الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في مصر – نحو 4640 جنيهًا للجرام، فيما جاء سعر عيار 24 عند 5303 جنيهات، وعيار 18 سجل 3977 جنيهًا. أما سعر الجنيه الذهب فقد بلغ 37120 جنيهًا.

هذا الأداء المستقر يأتي بعد موجة من التراجع شهدها المعدن الأصفر أمس، إذ هبط سعر الأونصة عالميًا إلى ما دون 3335 دولارًا، متأثرًا بضغوط بيع وجني أرباح، رغم تصاعد التوقعات بشأن اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في سبتمبر.

ويرى محللون أن أى خفض في الفائدة قد يدعم أسعار الذهب لاحقًا، عبر تقليص العائد على أدوات الدين مثل السندات، مما يقلص من جاذبية الدولار ويعزز من الإقبال على الذهب كملاذ آمن، خاصة في فترات التباطؤ الاقتصادي أو التوترات المالية.

في السوق المحلي، يواصل التجار والمستهلكون ترقبهم لتحركات الأسعار العالمية، بالتزامن مع استحقاقات اقتصادية وتجارية وشيكة قد تلقي بظلالها على حركة الذهب عالميًا، وبالتالي على أسعاره داخل مصر.