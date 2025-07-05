شكرا لقرائتكم خبر عن "راية" أنشط أسهم البورصة خلال أسبوع بقيمة تداولات 2.3 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سهم "راية القابضة للاستثمارات المالية" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 778.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 2.3 مليار جنيه، يليه سهم "أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي" بحجم تداول بلغ 3.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.2 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث سهم "بلتون القابضة" بحجم تداول بلغ 268.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 972 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم المالية القابضة" بحجم تداول 1.6 مليار ورقة، وبقيمة تداول 965.8 مليون جنيه، ثم "البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)" بحجم تداول 10.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 891.7 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "الشرقية-إيسترن كومباني" بحجم تداول بلغ 26.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 804.1 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول 755.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 801.7 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير"، بحجم تداول 73.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 667.9 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "يو للتمويل الاستهلاكي" بحجم تداول 74 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 640.1 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي" بحجم تداول بلغ 17.6 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 539.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد تراجع بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 32820.49 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 10006.34 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 13498.10 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 40781.47 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.67% ليغلق عند مستوى 13076.38 نقطة.

