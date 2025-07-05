شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 5 يوليو 2025 فى السعودية.. عيار 18 بـ301.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، تحركات جديدة، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 402 ريال

عيار 22 سجل 368.50 ريال

عيار 21 سجل 351.75 ريال

عيار 18 سجل 301.50 ريال

عيار 14 سجل 234.50 ريال

عيار 12 سجل 201 ريال

الاونصة 12505.50 ريال

الجنيه الذهب 2814.50 ريال

الأونصة بالدولار 3334.78 دولار

تترقب الأسواق عن كثب تطورات المشهد الإقليمى، إذ يُعد الذهب أداة رئيسية للتحوط وقت الأزمات، مما يجعل أي تحرك في الأسعار العالمية أو الإقليمية ينعكس سريعًا على السوق المحلية.

ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.