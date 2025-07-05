شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر السبت 5 يوليو 2025.. استقرار عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الذهب في مصر اليوم السبت 5 يوليو 2025، بعد افتتاح تعاملات السوق المحلي على مستويات قريبة من جلسة أمس، وسط ترقب لتحركات سعر الأونصة عالميًا وتأثيرها على الأسعار داخل السوق المصري.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا بين المصريين – نحو 4640 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 24 نحو 5303 جنيهات، وعيار 18 سجل 3977 جنيهًا، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 37120 جنيهًا.

يأتي هذا الاستقرار بعد تراجع سعر الأونصة أمس إلى ما دون 3335 دولارًا بسبب عمليات جني أرباح، رغم ارتفاع توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر المقبل، وهو ما قد يدعم الذهب لاحقًا.

محليًا، يواصل التجار والمستهلكون متابعة تطورات السوق العالمي، في ظل استحقاقات اقتصادية مرتقبة قد تؤثر على اتجاهات الذهب عالميًا، وبالتالي على الأسعار داخل مصر خلال الأيام المقبلة.