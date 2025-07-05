شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 5-7-2025 فى قطر.. عيار 21 بـ342 ريالًا والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية، ويلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا في قطر سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج.

أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 390.75 ريال

عيار 22 سجل 358.25 ريال

عيار 21 سجل 342 ريالًا

عيار 18 سجل 293.25 ريال

عيار 14 سجل 228 ريالًا

عيار 12 سجل 195.50 ريال

الأونصة 12156.75 ريال

الجنيه الذهب 2736 ريال

الأونصة بالدولار 3337.16 دولار



استقر سعر الذهب الفوري عند 3,357.96 دولارًا للأونصة.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.2% لتسجل 3,369.10 دوارًا للأونصة، وعلى الجانب الآخر، تراجعت استقرب عقود مؤشر الدولار عند 96.46 نقطة.