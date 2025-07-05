شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم السبت 5 يوليو 2025 فى مصر.. استقرار مع ترقب للرسوم الجمركية والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 5 يوليو 2025 على حالة من الاستقرار، وسط تداولات محدودة في السوق المحلي وترقب لتحركات الأونصة عالميًا، وذلك بعد تراجع المعدن الأصفر أمس إلى ما دون 3335 دولارًا للأونصة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4640 جنيهًا، فيما بلغ عيار 24 نحو 5303 جنيهات، وعيار 18 سجل 3977 جنيهًا، كما استقر سعر الجنيه الذهب عند 37120 جنيهًا.

يأتي هذا الاستقرار رغم تزايد التوقعات بأن يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، وهو ما قد يعزز أسعار الذهب لاحقًا مع تراجع عوائد السندات وضعف الدولار، إلى جانب ذلك، يراقب المستثمرون تطورات التصعيد التجاري من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن بدء إرسال إشعارات رسمية برفع الرسوم الجمركية على بعض الدول اعتبارًا من 1 أغسطس.

هذه التوترات الاقتصادية قد تدعم الذهب كملاذ آمن في الفترة المقبلة، ما يجعل السوق المحلي في حالة ترقب مستمر لتحركات الأونصة، بالتزامن مع استحقاقات دولية قد تؤثر على الأسعار بشكل مباشر في مصر والعالم.