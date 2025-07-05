الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم السبت 5-7-2025 بالبنك الأهلى 12.51 جنيه للشراء

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الريال القطرى اليوم السبت 5-7-2025 بالبنك الأهلى 12.51 جنيه للشراء 1/3
  • سعر الريال القطرى اليوم السبت 5-7-2025 بالبنك الأهلى 12.51 جنيه للشراء 2/3
  • سعر الريال القطرى اليوم السبت 5-7-2025 بالبنك الأهلى 12.51 جنيه للشراء 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم السبت 5-7-2025 بالبنك الأهلى 12.51 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب - حسام الشقويرى

السبت، 05 يوليو 2025 09:30 ص

استقر سعر صرف الريال القطري اليوم السبت 5-7-2025، مقابل الجنيه المصرى، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظى طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

 

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

 

وسجل سعر الريال القطرى اليوم  فى بعض البنوك الآتى:
 

d9fd4b9f69.jpg

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى
 

13.508  جنيه للشراء.
13.569 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر
 

12.627 جنيه للشراء.
13.57 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة
 

12.627 جنيه للشراء.


13.552جنيه للبيع.

019a9b9c31.jpg

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى
 

12.515 جنيه للشراء.


13.552جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الاسكندرية
 

12.6جنيه للشراء.
13.55جنيه للبيع.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا