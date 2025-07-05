شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 5 يوليو 2025 فى البحرين.. عيار 21 بـ35.3 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في البحرين، اليوم السبت، تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية، وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.

أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 40.350 دينار

عيار 22 سجل 36.975 دينار

عيار 21 سجل 35.3 دينار

عيار 18 سجل 30.250 دينار

عيار 14 سجل 23.525 دينار

عيار 12 سجل 20.175 دينار

الأونصة 1254.775 دينار

الجنيه الذهب 282.4 دينار

الأونصة بالدولار 3337.16 دولار

ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.