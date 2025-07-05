شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الجنيه الاسترلينى اليوم السبت 5-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى، بالبنوك العاملة بالسوق المصرى اليوم السبت 5-7-2025، ليسجل فى البنك المركزي 67.51 جنيه للشراء، و67.71 جنيه للبيع . وسجل فى البنك الأهلى 66.96 جنيه للشراء، و67.94 جنيه للبيع ،

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الإسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديث فوري للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة ببيع الجنيه الاسترليني.



وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

66.96 جنيه للشراء

67.94 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

67 جنيه للشراء.

67.94 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

67.22 جنيه للشراء.

67.93 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

67 جنيه للشراء

67.94 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

67 جنيه للشراء

67.94 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

67.88 جنيه للشراء

68.11 جنيه للبيع



