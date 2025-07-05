شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: وصول وحدة التغييز "إينيرجيوس فورس" إلى ميناء العقبة بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

في إطار مواصلة وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذ خطتها الشاملة لتعزيز جاهزية وحدات التغييز العائمة وتأمين استدامة إمدادات الغاز الطبيعي، خاصة خلال فصل الصيف، شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية وصول ذراع التحميل البحري الأخير (Loading Arm) إلى مطار القاهرة.

وقالت الوزارة، إنه تم شحن الذراع جوًا عبر طائرة نقل "أنتونوف" إلى جمهورية مصر العربية، هو ذراع التحميل المخصص لرصيف وحدة التغييز الرابعة "وينتر" التي من المقرر ربطها بالشبكة القومية عن طريق رصيف الشركة المتحدة لمشتقات الغاز بدمياط، وذلك تمهيداً لاستقبال الوحدة وبدء التشغيل وفقاً للجدول الزمني المحدد.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الذراع هو الذراع الأكبر عالميًا، وتم شحنه جوًا على متن طائرة مخصصة ضمن 4 طائرات فقط عالميًا يمكنها إتمام عملية الشحن، وذلك في إطار ضمان الجاهزية الكاملة لتغذية الشبكة القومبة للغازات الطبيعية.

وفي سياق متصل، من المقرر وصول وحدة التغييز العائمة "إينيرجيوس فورس" إلى ميناء العقبة بالأردن خلال شهر يوليو الجاري، حيث يتم استكمال تجهيزها فنياً لتكون وحدة طوارئ إضافية تُعزز تأمين الإمدادات في المنطقة خلال موسم الذروة الصيفية عبر خط الغاز العربي.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية استراتيجية تركز على دعم مرونة منظومة الغاز الطبيعي إقليميًا، وتعزيز قدرات التغييز وسرعة الاستجابة لأي مستجدات طارئة، بما يضمن استمرار تدفق الغاز بكفاءة واستقرار إلى القطاعات الحيوية بالدولة.