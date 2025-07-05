حركة محدودة فى سعر الجنيه الاسترلينى اليوم السبت 5-7-2025

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الإسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديث فوري للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة ببيع الجنيه الاسترليني.

ثبت سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى، بالبنوك العاملة بالسوق المصرى اليوم السبت 5-7-2025، خلال منتصف التعاملات في الصرافات.

محمد يوسف

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