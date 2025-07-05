الاقتصاد

حركة محدودة فى سعر الجنيه الاسترلينى اليوم السبت 5-7-2025

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حركة محدودة فى سعر الجنيه الاسترلينى اليوم السبت 5-7-2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ــ أسماء أمين

السبت، 05 يوليو 2025 12:20 م

ثبت سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى، بالبنوك العاملة  بالسوق المصرى اليوم السبت 5-7-2025، خلال منتصف التعاملات في الصرافات.

يسجل فى البنك المركزي 67.51 جنيه للشراء، و67.71 جنيه  للبيع . وسجل فى البنك الأهلى 66.96 جنيه للشراء، و67.94 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الإسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديث فوري للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة ببيع الجنيه الاسترليني.


وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

66.96 جنيه للشراء
67.94  جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

67 جنيه للشراء.
67.94 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

67.22  جنيه للشراء.
67.93 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

67 جنيه للشراء
67.94 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

67 جنيه للشراء
67.94 جنيه  للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

67.88  جنيه للشراء
68.11  جنيه للبيع


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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