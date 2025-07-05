شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم عيار 21 يستقر فى مستهل التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال التعاملات المسائية، سجل سعر الذهب اليوم في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ، وذلك بالتزامن مع الإغلاق في بورصة الذهب عالميًا، وحدوث تداولات محدودة على الذهب في مصر، وخلال السطور التالية نرصد تطورات سعر الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: 5297 جنيها.

عيار 21: 4635 جنيهًا.

عيار 18: 3972 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: 37080 جنيهًا.

سعر أونصة الذهب

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي للمرة الأولى بعد أسبوعين من الهبوط، وجاء ذلك بدعم من انخفاض مستويات الدولار الأمريكي بالإضافة إلى عودة الطلب على الملاذ الآمن إلى التزايد بسبب المخاوف المتعلقة بأزمة الدين الأمريكي واتفاقيات التجارة بين الولايات المتحدة والدول الأخرى.



سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.9% ليسجل أعلى مستوى عند 3365 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات هذا الأسبوع عند 3271 دولار للأونصة وأغلق عند المستوى 3336 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.



