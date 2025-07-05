الاقتصاد

وزير الإسكان ومحافظ بني سويف يتفقدان محطة مياه شرب الفقاعي بمركز ببا

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  • وزير الإسكان ومحافظ بني سويف يتفقدان محطة مياه شرب الفقاعي بمركز ببا 1/3
  • وزير الإسكان ومحافظ بني سويف يتفقدان محطة مياه شرب الفقاعي بمركز ببا 2/3
  • وزير الإسكان ومحافظ بني سويف يتفقدان محطة مياه شرب الفقاعي بمركز ببا 3/3

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القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، محطة مياه شرب الفقاعي ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بمركز ببا بمحافظة بني سويف، وذلك خلال جولته اليوم بالمحافظة لتفقد عددا من المشروعات.

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وتجوَّل وزير الإسكان ومحافظ بني سويف بمكونات محطة الفقاعي، واستمعا لشرح تفصيلي من المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، حيث أشارت إلى أن طاقة المحطة تبلغ 8.60 ألف م3/يوم، وتخدم حوالي 35 ألف مستفيد ويشمل نطاق الخدمة قرى ( الفقاعي – كفر جمعة – جزيرة الفقاعي – منيه الجيد ).

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وأضافت أن الأعمال الأخيرة التي تم الانتهاء من تنفيذها بالمحطة شملت توريد وتركيب أعمال كهروميكانيكة، وفي هذا الصدد وجه المهندس شريف الشربيني بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بالمحطة لتشغيلها لخدمة المواطنين بالقرى المستهدفة.

رافق الوزير خلال الجولة نواب برلمان عن المحافظة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، والشركات المنفذة.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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