شكرا لقرائتكم خبر عن سعر ومواصفات‎ الجيل الرابع Haval H6 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هافال الصينية في مصر، عن الجيل الرابع من سيارتها الرياضية متعددة الاستخداماتHaval H6، والتي تأتي بتصميم ديناميكي جديد ومجموعة متقدمة من التقنيات الذكية، إلى جانب مستويات عالية من الراحة والسلامة، مما يجعلها من بين الخيارات الأكثر تميزًا في فئتها.

وعن ابرز اسعار السيارة والتي تقدم بفئتين الاولي بسعر مليون و 399 الف جنيه، أما الفئة الثانية فاأتي بسعر مليون و 555 الف جنيه .



وفيما يلي اهم مواصفات سيارة Haval H6 الجديدة:

تأتي السيارة بفئتين هما Platinum وUltra ، وتتمتع بمواصفات متميزة تشمل طولًا كليًا يبلغ 4,703 ملم، وعرضًا يصل إلى 1,886 ملم، وارتفاعًا قدره 1,730 ملم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,738 ملم، ما يمنحها حضورًا قويًا وثباتًا عاليًا على الطريق. كما توفر سعة تخزينية لصندوق الأمتعة تصل إلى 560 لترًا، بالإضافة إلى خزان وقود بسعة 61 لترًا، ما يعزز من كفاءتها في الرحلات الطويلة ويجعلها خيارًا عمليًا للعائلات ومحبي القيادة المريحة.

‎وتتمتع السيارة بنظام تعليق متطور يعزز من ثباتها وسلاسة قيادتها، حيث تعتمد على نظام McPherson في التعليق الأمامي، ونظام Multi-link في التعليق الخلفي، ما يضمن تجربة قيادة مريحة على مختلف الطرق. كما تعتمد على نظام توجيه كهربائي EPS لتعزيز دقة التحكم. أما من حيث الأداء، فتأتي السيارة بمحرك بسعة 1.5 لتر تيربو، يولد قوة قصوى تبلغ 181 حصانًا عند عدد لفات يتراوح بين 5,500 و6,000 لفة في الدقيقة، مع أقصى عزم دوران يصل إلى 275 نيوتن متر عند 1,500–4,000 لفة في الدقيقة، وتعمل السيارة بناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات بتبريد زيت (7DCT).

‎تتميز كل من فئتيPlatinum و Ultra بمنظومة متكاملة من أنظمة الأمان المتقدمة التي تعزز من ثقة السائق وسلامة الركّاب، حيث تأتي كلتا الفئتين مزودتين بـ6 وسائد هوائية، إلى جانب أنظمة مكابح متطورة تشمل المكابح المانعة للانغلاق (ABS)، وتوزيع قوة المكابح إلكترونيًا (EBD)، ونظام الاتزان الإلكتروني (ESP)، ونظام التحكم في الجر والثبات، بالإضافة إلى نظام مساعدة الفرامل، وبرامج التوازن عند المنحدرات والمرتفعات، ومكابح يد إلكترونية مع خاصية التعليق التلقائي، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ومنع تشغيل المحرك، ونقاط تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX،إلى جانب كاميرا خلفية، رؤية محيطية 540 درجة، وجهاز تحذير المسافة الخلفية. أما فئة Ultra، فتضيف مستوى أعلى من الحماية الذكية بفضل مجموعة من أنظمة مساعدة السائق تشمل: جهاز تحذير المسافة الأمامية، مرآة داخلية ذاتية التعتيم، نظام المساعدة على القيادة في الازدحام، نظام التحذير من الاصطدام الأمامي، ونظام التوقف الذاتي في الحالات الطارئة. كما تتضمن أنظمة متقدمة مثل نظام المحافظة على المسار، والتنبيه عند الخروج منه، والمساعدة في تغييره، إضافة إلى نظام التنبيه من الاصطدام الخلفي، ونظام المساعدة ضد التصادم عند تغيير الحارة، ونظام تثبيت السرعة الذكي، وصولًا إلى نظام الركن الذاتي، ما يجعلها واحدة من أكثر السيارات أمانًا وذكاءً في فئتها.

تضم السيارة شاشة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة، وناقل حركة إلكتروني Shift by wire و مخرج كهرباء أمامي 12 فولت، إلى جانب عجلة قيادة قابلة للإمالة والامتداد، ومقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60:40 لزيادة مساحة التخزين.

كما تتميز النوافذ بوظيفة الفتح والإغلاق التلقائي (Auto Up/Down)، مع وجود فتحات تهوية خلفية لمكيف الهواء، وتكييف أوتوماتيكي بتحكم مزدوج في درجة الحرارة. وتشمل التجهيزات الأخرى مسند يد خلفي مزود بحامل أكواب، وعجلة قيادة سميكة وفرش جلد فاخر، بالإضافة إلى مقعد سائق كهربائي لتعزيز الراحة أثناء القيادة. أما فئة Ultra، فتتفوق بمستوى أعلى من الرفاهية والراحة بفضل إضافة نظام ذاكرة لمقعد السائق، وإمكانية تعديل مقعد الراكب الأمامي كهربائيًا، و ومخرج كهرباء إضافي 12 فولت في صندوق الامتعه.

‎التجهيزات الخارجية في كلا الفئتين تعكس تصميمًا عصريًا ولمسات رياضية مدروسة، حيث تأتي السيارة بجنوط سبور قياس 19 بوصة تمنحها حضورًا قويًا على الطريق. كما تضم عجلة احتياطية من النوع المؤقت، بالإضافة إلى حامل سقف عملي يعزز من خيارات التخزين أثناء السفر. وتتميز أيضًا بمرايا جانبية كهربائية الطي لسهولة الاستخدام، ومرايا قابلة للتسخين، مما يجعل تجربة القيادة أكثر أمانًا وراحة في مختلف الظروف الجوية.

تتميز السيارة بمنظومة إضاءة متكاملة تعتمد على تقنية LED ، حيث تشمل مصابيح أمامية وخلفية LED، وإضاءة نهارية أمامية LED، بالإضافة إلى إشارات جانبية LED مدمجة في المرايا، ومصباح فرامل خلفي مرتفع يعمل بتقنيةLED ، إلى جانب مصابيح ضباب خلفية تعزز من وضوح الرؤية في الظروف الجوية الصعبة.أما فئة Ultra، فتُضيف لمسة من الفخامة داخل المقصورة من خلال إضاءة داخلية خافتة وملونة، تخلق أجواء راقية ومريحة أثناء القيادة ليلًا.

‎كما توفر السيارة مجموعة متكاملة من وسائل الراحة الذكية التي تعزز من سهولة الاستخدام ومتعة القيادة اليومية، حيث تأتي مزودة بمفتاح ذكي مع إمكانية الدخول بدون مفتاح، وزجاج خلفي داكن اللون يعزز الخصوصية، بالإضافة إلى مثبت سرعة لرحلات أكثر راحة، وحساسات إضاءة ومطر أوتوماتيكية تعمل تلقائيًا حسب الظروف المحيطة. كما يمكن للسائق اختيار نمط القيادة الذي يناسب أسلوبه، إلى جانب وجود شاحن هوائي سريع للهاتف بقوه 50Wيضيف لمسة من العملية والحداثة داخل المقصورة. أما فئة Ultra ، فتتميز بمستوى إضافي من الفخامة والراحة بفضل فتحة سقف بانورامية تضفي إحساسًا بالرحابة والانفتاح، إلى جانب إمكانية فتح وغلق صندوق الأمتعة كهربائيًا، ما يسهل عملية التحميل والتنزيل خاصة في الأوقات المزدحمة أو أثناء التنقل اليومي.