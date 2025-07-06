الاقتصاد

سعر الدولار فى بنك مصر 49.41 جنيه للبيع اليوم الأحد 6-7-2025

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سعر الدولار فى بنك مصر 49.41 جنيه للبيع اليوم الأحد 6-7-2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الأحد، 06 يوليو 2025 12:00 ص

استقر سعر الدولار  أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصري، فى التعاملات الصباحية اليوم الاحد 6-7-2025 ،

ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار  فى البنوك المصرية  على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر  صرف الدولار،

و سجل سعر الدولار ، فى البنك المركزى 49.27 جنيه للشراء ، و 49.40 جنيه للبيع ، وبالبنك الأهلى 49.31 جنيه للشراء و 49.41 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار  اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.31 جنيه للشراء.
49.41  جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
49.31  جنيه للشراء.
49.41 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49.30  جنيه للشراء.
49.40 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
49.31 جنيه للشراء.
49.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
49.31   جنيه للشراء.
49.41 جنيه للبيع.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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