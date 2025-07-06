الاقتصاد

6 أسباب تجعل محطة الضبعة الأكثر أمانا بالعالم.. تعرف عليها

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6 أسباب تجعل محطة الضبعة الأكثر أمانا بالعالم.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الأحد، 06 يوليو 2025 01:30 ص

هناك عدة أسباب تجعل المحطة النووية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة الأكثر أمانا على مستوى العالم،  و هو  ما يجعل الدولة المصرية الأكثر التزاما بمعايير الأمان النووى التى تشترطها الوكالة الدولية للطاقة الذرية  وفيما يلي أهم الأسباب التي توكد التزام مصر الكامل بمعايير الامان النووي :

1- تستخدم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع الشريك الروسي شركة روساتوم المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة احدث أنظمة ألامان فى بناء المفاعلات النووية .

2- يوجد بالمفاعلات أنظمة أمان سلبية وذاتية.

3- تحتوى المحطة  على وعاء احتواء خرساني مزدوج لمنع تسرب أية مواد مشعة للبيئة المحيطة.

- مفاعلات الجيل الثالث المطور والتى تتسم  بالخصائص الآتية :-

1-إجراء تحسينات على تصميم مفاعلات الجيل الثالث لتجنب أية أخطاء ظهرت على تصميمات مفاعلات الجيل الثاني والجيل الثالث أثناء التشغيل.

2- تباعد فترات تزويد المفاعل بالوقود مما يؤدي إلى زيادة كفاءة المفاعل وبالتالي تقليل الانبعاثات الإشعاعية الناتجة منه.

3- كفاءة حرارية عالية.

4- تصميم معيارى مما يسهل الحصول على التراخيص وتقليل المدة اللازمة للبناء.

5- وجود أنظمة أمان سلبية ذاتية بالمفاعل فضلا عن أن هذا النوع من المفاعلات تم تصميمه لتحمل كافة الأخطار الداخلية والخارجية حيث روعى فى تصميمه الدروس المستفادة من حادثة فوكوشيما.

6- زيادة عمر المفاعل التشغيلي ليصل إلى 80 عاما.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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