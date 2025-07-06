شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسباب تجعل محطة الضبعة الأكثر أمانا بالعالم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

هناك عدة أسباب تجعل المحطة النووية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة الأكثر أمانا على مستوى العالم، و هو ما يجعل الدولة المصرية الأكثر التزاما بمعايير الأمان النووى التى تشترطها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفيما يلي أهم الأسباب التي توكد التزام مصر الكامل بمعايير الامان النووي :

1- تستخدم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع الشريك الروسي شركة روساتوم المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة احدث أنظمة ألامان فى بناء المفاعلات النووية .

2- يوجد بالمفاعلات أنظمة أمان سلبية وذاتية.

3- تحتوى المحطة على وعاء احتواء خرساني مزدوج لمنع تسرب أية مواد مشعة للبيئة المحيطة.

- مفاعلات الجيل الثالث المطور والتى تتسم بالخصائص الآتية :-

1-إجراء تحسينات على تصميم مفاعلات الجيل الثالث لتجنب أية أخطاء ظهرت على تصميمات مفاعلات الجيل الثاني والجيل الثالث أثناء التشغيل.

2- تباعد فترات تزويد المفاعل بالوقود مما يؤدي إلى زيادة كفاءة المفاعل وبالتالي تقليل الانبعاثات الإشعاعية الناتجة منه.

3- كفاءة حرارية عالية.

4- تصميم معيارى مما يسهل الحصول على التراخيص وتقليل المدة اللازمة للبناء.

5- وجود أنظمة أمان سلبية ذاتية بالمفاعل فضلا عن أن هذا النوع من المفاعلات تم تصميمه لتحمل كافة الأخطار الداخلية والخارجية حيث روعى فى تصميمه الدروس المستفادة من حادثة فوكوشيما.

6- زيادة عمر المفاعل التشغيلي ليصل إلى 80 عاما.