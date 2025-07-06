شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 6-7-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 يوليو 2025 02:00 ص

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصري، فى التعاملات الصباحية اليوم الأحد 6-7-2025 ،

ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصرى لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار،

و سجل سعر الدولار ، فى البنك المركزى 49.27 جنيه للشراء ، و 49.40 جنيه للبيع ، وبالبنك الأهلى 49.31 جنيه للشراء و 49.41 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.30 جنيه للشراء.

49.40 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع.