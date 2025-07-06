شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 6 يوليو 2025.. الجنيه الذهب بـ 37080 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، و يستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاحد في مصر



أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5297 جنيها.

عيار 21: 4635 جنيهًا.

عيار 18: 3972 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: 37080 جنيهًا.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر فى حدود 20 إلى 30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.