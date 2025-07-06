الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 6 يوليو 2025.. الجنيه الذهب بـ 37080 جنيها

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سعر الذهب اليوم الأحد 6 يوليو 2025.. الجنيه الذهب بـ 37080 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الأحد، 06 يوليو 2025 02:00 ص

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، و يستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاحد في مصر


أسعار الذهب في مصر اليوم:

 عيار 24: 5297 جنيها.

عيار 21: 4635 جنيهًا.

عيار 18: 3972 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: 37080 جنيهًا.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر فى حدود 20 إلى 30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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