شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير شركات التجارة الداخلية التابعة لـ«القابضة للسياحة» يعيدها لدورها التاريخى والان مع تفاصيل الخبر

أكدت مصادر بالشركة القابضة للسياحة والفنادق أن خطة تطوير شركات التجارة التابعة لها، مثل «بيع المصنوعات المصرية»، و«صيدناوي»، و«بنزايون – الأزياء الراقية»، و«عمر أفندي»، باتت أولوية قصوى في ظل التوجه الحكومي لإحياء دور شركات قطاع الأعمال العام في التجارة الداخلية وتعزيز المنتج المحلي.

وأضافت المصادر أن التطوير لا يقتصر فقط على الشكل الخارجي للمعارض والفروع، بل يشمل أيضًا تحديث نظم البيع، وتوسيع قاعدة الموردين، وتحسين جودة المنتجات المعروضة، وتطوير العلامات التجارية، بما يسهم في تعزيز تنافسية هذه الكيانات في السوق المصرية.

وأوضحت أن الشركات التجارية كانت تمثل عصب توزيع المنتجات الوطنية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتلعب دورًا مهمًا في استقرار الأسواق وتوفير السلع بأسعار عادلة، إلا أن ضعف التحديث في السنوات الماضية أدى إلى تراجع دورها، وهو ما تسعى القابضة لتغييره عبر خطط تطوير شاملة.

وأشارت إلى أن خطة التطوير تشمل التعاون مع القطاع الخاص لإدارة بعض الفروع بنظام الشراكة، مع استغلال الأصول العقارية المملوكة لتلك الشركات في تمويل عمليات التطوير، لافتة إلى أن هناك بالفعل نماذج ناجحة بدأت تؤتي ثمارها، مثل تجديد بعض فروع عمر أفندي بالتعاون مع سلاسل تجارية.

وشددت المصادر على أن تطوير هذه الشركات يمثل أيضًا فرصة لتعزيز التسويق الإلكتروني، وتوفير منتجات تحمل الهوية المصرية، بما يعزز من جهود الدولة في دعم الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل جديدة.