الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الاحد 6 يوليو 2025 فى البحرين .. عيار 24 ب 40.350 دينار

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سعر الذهب اليوم الاحد 6 يوليو 2025 فى البحرين .. عيار 24 ب 40.350 دينار

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية . وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.

 

أسعار الذهب في البحرين
  • عيار 24 سجل 40.350 دينار
  • عيار 22 سجل 36.975 دينار
  • عيار 21 سجل 35.300 دينار
  • عيار 18 سجل 30.250 دينار
  • عيار 14 سجل 23.525 دينار
  • عيار 12 سجل 20.175 دينار
  • الاونصة 1254.925 دينار
  • الجنيه الذهب 282.425 دينار
  • الأونصة بالدولار3337.56 دولار


ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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