شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاحد 6 يوليو 2025 فى البحرين .. عيار 24 ب 40.350 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية . وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.

عيار 24 سجل 40.350 دينار

عيار 22 سجل 36.975 دينار

عيار 21 سجل 35.300 دينار

عيار 18 سجل 30.250 دينار

عيار 14 سجل 23.525 دينار

عيار 12 سجل 20.175 دينار

الاونصة 1254.925 دينار

الجنيه الذهب 282.425 دينار

الأونصة بالدولار3337.56 دولار

أسعار الذهب في البحرين



ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.