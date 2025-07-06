شكرا لقرائتكم خبر "رتال" و "وثيق" توقعان مذكرة تفاهم لإطلاق صندوق استثمار عقاري بوجهة مسار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة رتال للتطوير العمراني مذكرة تفاهم مع شركة وثيق المالية، وتهدف الاتفاقية إلى إطلاق صندوق استثمار عقاري مغلق، لتطوير وإدارة مشروع برج سكني فاخر، مكون من 28 طابقًا بوجهة مسار بمدينة مكة المكرمة.يتضمن المشروع تطوير ما يقارب 200 وحدة سكنية بوجهة مسار، والتي تعتبر بمثابة وجهة عقارية متكاملة، تبعد 2.5 كم عن الحرم المكي وبالقرب من محطة قطار الحرمين السريع بمدينة مكة المكرمة، وتبلغ القيمة التقديرية للمشروع 600 مليون ريال.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة رتال للتطوير العمراني المهندس عبدالله بن فيصل البريكان عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية قائلًا: "إن هذا المشروع يُمثل محطة محورية في مسيرة رتال نحو تطوير مجتمعات سكنية راقية في مواقع استثنائية، لاسيما أن العمل على مشروع بالقرب من الحرم المكي الشريف هو شرف قبل أن يكون مسؤولية" مؤكدًا أن هذا المشروع فرصة استثنائية لترجمة رؤية رتال في إنشاء مجتمعات عمرانية ترتقي بمفهوم جودة التصميم وشموليةالتخطيط، بما يضمن تجربة سكنية فاخرة، متكاملة، ومستدامة.

تعكس هذه الخطوة التزام شركة رتال للتطوير العمراني بتوفير مشاريع عقارية متنوعة تواكب احتياجات مختلف فئات المستثمرين والمقيمين في مكة المكرمة، وتسهم في تلبية متطلبات السوق المحلي والدولي، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويتماشى مع خطط التنمية الشاملة والمستدامة.