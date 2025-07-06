شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 6 يوليو 2025 فى الكويت.. عيار 21 بـ28.675 دينار والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 يوليو 2025 12:00 م

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 32.775 دينار ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم.

في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

- عيار 24 سجل 32.775 دينار

- عيار 22 سجل 30.050 دينار

- عيار 21 سجل 28.675 دينار

- عيار 18 سجل 24.575 دينار

- عيار 14 سجل 19.125 دينار

- عيار 12 سجل 16.400 دينار

- الأونصة 1019.600 دينار

- الجنيه الذهب229.475 دينار

- الأونصة بالدولار3337.59 دولار

ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.



