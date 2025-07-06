شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 19.5% ارتفاعًا فى حجم التبادل التجارى بين مصر ودول البريكس خلال عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر ومجموعة دول البريكس ليصل إلى 50.8 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 42.5 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 19.5% .

وسجلت قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة دول البريكس 9.4 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 8.5 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 10.6%.

وجـاءت السعودية على رأس قائمة أعلى مجموعة دول البريكس استيراداً من مصرخلال عام 2024، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 3.4 مليار دولار، يليها الإمارات 3.3 مليار دولار، ثم البرازيل 854.4 مليون دولار، ثـم روسيا 606.8 مليون دولار، ثم الهند 517.4 مليون دولار ثم الصين 393.6 مليون دولار، ثم إندونيسيا 151.3 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا 114 مليون دولار، ثم إثيوبيا 113 مليون دولار ، ثم ايران 2.4 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى مجموعة دول البريكس خلال عام 2024:

• لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى بقيمة 2.1 مليار دولار.

• خضروات وفواكه بقيمة 1.4 مليار دولار.

• الات وأجهزة كهربائية بقيمة 627 مليون دولار.

• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 520 مليون دولار.

• حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 450 مليون دولار.



وبلغت قيمة الواردات المصرية من مجموعة دول البريكس 41.4 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 34 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 21.8 %.

وتصدرت الصين قائمة أعلى مجموعة دول البريكس تصديراً لمصر خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 15.5 مليار دولار، يليها السعودية 7.9 مليار دولار، ثم روسيا 6 مليار دولار ثم البرازيل 4.2 مليار دولار، ثم الهند3.3 مليار دولار، ثم الإمارات 2.7 مليار دولار، ثم إندونيسيا 1.6 مليار دولار، ثم جنوب إفريقيا 154.3 مليون دولار، ثم إثيوبيا 22.7 مليون دولار، ثم إيران 4.9 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية المستوردة من دول مجموعة البريكس خلال عام 2024:

• آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 6.6 مليار دولار.

• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 6.5 مليار دولار.

• حبوب بقيمة 4.3 مليار دولار.

• حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 3.3 مليار دولار.

• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 2.9 مليار دولار.

• منتجات كيماوية عضوية بقيمة 1.8 مليار دولار.

• سيارات وجرارات بقيمة 1.4 مليار دولار.

وسجلت قيمة استثمارات مجموعة دول البريكس بمصر 40.6 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024 كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في مجموعة دول البريكس 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة .

وتأتى الإمارات العربية المتحدة على رأس قائمة أعلى دول البريكس استثمارًا في مصر خلال العام المالى 2023/2024 حيث بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية بمصر 38.9 مليار دولار تليها السعودية 775.5 مليون دولار، ثم الصين 629.5 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا 124.6 مليون دولار، ثم روسيا 91.5 مليون دولار، ثم الهند 26 مليون دولار.

كما كشفت بيانات الجهاز عن وصول قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة دول البريكس إلى 9.8 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 10.4 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023.

وجاءت السعودية على رأس قائمة اعلى دول مجموعة البريكس في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2023/2024 حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 8 مليار دولار يليها الإمارات 1.8 مليار دولار ثم الصين 19.5 مليون دولار ثم الهند 7.9 مليون دولار ثم جنوب افريقيا 5.8 مليون دولار ثم إندونيسيا 5.1 مليون دولار، ثم البرازيل 2.9 مليون دولار، ثم روسيا 1.9 مليون دولار، ثم إثيوبيا 783 ألف دولار، ثم إيران 19 ألف دولار .

كما بلغ حجم تحويلات العاملين من مجموعة دول البريكس بمصر 76.2 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 98.5 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في قيمة تحويلات االعاملين من مجموعة دول البريكس بمصر خلال العام المالى 2023/2024 حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين منها بمصر 31.6 مليون دولار ثم الهند 19.6 مليون دولار ثم السعودية 11.6 مليون دولار ثم جنوب افريقيا 6.1 مليون دولار ثم إندونيسيا 3.6 مليون دولار ثم الصين 3.1 مليون دولار، ثم البرازيل 605 ألف دولار ،ثم إثيوبيا 97 ألف دولار، ثم روسيا 71 ألف دولار.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بمجموعة دول البريكس طبقــاً لتقـديـرات البعثة 2.2 مليون مصري حتى نهاية عام 2023.