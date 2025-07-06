القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 41.225 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 6 يوليو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 18بـ30.925ريال والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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