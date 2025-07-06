شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 6 يوليو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 18بـ30.925ريال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 41.225 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.
سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:
- عيار 24 سجل 41.225 ريال
- عيار 22 سجل 37.775 ريال
- عيار 21 سجل 36.075 ريال
- عيار 18 سجل 30.925 ريال
- عيار 14 سجل 24.050 ريال
- عيار 12 سجل 20.600 ريال
- الاونصة1282.150 ريال
- الجنيه الذهب288.550 ريال
- الأونصة بالدولار3337.56 دولار
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