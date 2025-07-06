شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الدولار اليوم الأحد أمام الجنيه بالبنوك.. ويسجل 49.29 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الأحد 6-7-2025 أمام الجنيه المصري تراجعا الآن خلال التعاملات بالبنوك المصرية، وسجل بالبنك المركزي المصرى 49.27 جنيه للشراء و49.40 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم الأحد، بالبنك الأهلى عند 49.29 جنيه للشراء و49.39 جنيه للبيع فى بنك مصر الى 49.30 جنيه للشراء و49.40 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49.29 جنيه للشراء و49.39 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.29 جنيه للشراء و49.39 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار الان خلال التعاملات اليوم كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.29 جنيه للشراء.
49.39 جنيه للبيع.
49.30 جنيه للشراء.
49.40 جنيه للبيع
49.29 جنيه للشراء.
49.39 جنيه للبيع.
49.29 جنيه للشراء.
49.39 جنيه للبيع.
49.29 جنيه للشراء.
49.39 جنيه للبيع.
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