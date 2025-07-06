شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل الصعود بمنتصف التعاملات والتداولات تتجاوز 2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.1 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 32896 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 40961 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 14788 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 10118 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 13635 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 3454 نقطة، ونما مؤشر تميز بنسبة 3.37% ليصل إلى مستوى 13517 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: فرتيكا للصناعة والتجارة، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وبريميم هيلثكير جروب، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري.

كما أعلنت البورصة، عن تسوية (استرداد) عدد 270 ألف وثيقة يوم الأربعاء الماضي، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.465 مليون وثيقة بدلا من 2.195 مليون وثيقة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، إذ اشترى داخليين بشركات لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والمشروعات الصناعية والهندسية، والعربية للصناعات الهندسية، وتعليم لخدمات الإدارة، وبالم هيلز للتعمير، وسي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 500 ألف سهم، مليون سهم، 126.2 ألف سهم، 19.7 مليون سهم، مليون سهم، 135.8 ألف سهم، 36.5 ألف سهم، على الترتيب.

واشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي النساجون الشرقيون للسجاد، والعربية للصناعات الهندسية عدد 71.5 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، فيما باع داخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، ومصر بني سويف للأسمنت، والعربية للمحابس عدد 10 آلاف سهم، 2500 سهم، 1.6 مليون سهم، على الترتيب، وباعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 91 سهمًا، 105.3 ألف سهم، على التوالي.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترات المالية المنتهية، ففي قطاع الرعاية الصحية والأدوية، حققت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، صافي ربح شامل الضريبة بقيمة 167.2 مليون جنيه خلال الفترة من 1يوليو عام 2024 وحتى 31 مايو 2025 مقابل مبلغ 115.4 مليون جنيه لنفس الفترة المثيلة من العام المالي السابق.

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وحققت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، إيرادات نشاط بلغت 2.5 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 مايو 2025 مقابل 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق، وبلغ 50.9%، وبلغ صافي أرباح النشاط 459.7 مليون جنيه مقارنة مع 268.4 مليون جنيه بنسبة نمو 84.6%.

في سياق آخر قالت شركة جهينة للصناعات الغذائية، ردًا على الخبر المنشور بشأن التعاون مع شركة الراشد للتوزيع في السعودية، إن هذا التعاون يأتي في إطار النشاط الاعتيادي للشركة، والتي تصدر لـ48 دولة حول العالم، وبشكل مستمر على التوسع في أسواق جديدة من خلال التصدير، والتعاون مع موزعين محليين في البلاد المستهدفة.