شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 6 يوليو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ 3972 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 يوليو 2025 06:00 م

تتاثر أسعار الذهب فى مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكى ،



اسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 24: 5297 جنيها.

- عيار 21: 4635 جنيهًا.

- عيار 18: 3972 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب: 37080 جنيهًا



شهد الذهب العالمى انخفاض للأسبوع الثانى على التوإلى وذلك فى ظل تراجع الطلب على الملإذ الآمن عقب تقلص التوترات الجيوسياسية فى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى بعض التفاؤل فيما يخص الاتفاق التجارى بين الولايات المتحدة والصين.



