وزير الإسكان يقرر تعيين إلهام السرجاني مساعدا للوزير للشئون الاستراتيجية

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القاهرة - سامية سيد - قرر المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تعيين المهندسة إلهام محمد عبد العزيز السرجانى - فى وظيفة مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الاستراتيجية وإدارة المشاريع والبرامج الوزارية بطريق التعاقد لمدة عام اعتباراً من ٢٠٢٥/٧/١ قابلة للتجديد.

ونص القرار، تتولى المهندسة الهام السرجانى، مباشرة المهام المتعلقة بالشئون الاستراتيجية للوزير ومنها الأعمال الآتية:

- التنسيق مع الوزارات والجهات الخارجية فى الموضوعات المشتركة.

- الاشراف والمتابعة والتعاون مع جهات الوزارة فى المشروعات التى تقوم بها.

- الإشراف على تنفيذ برنامج الحكومة طبقاً للقطاعات المختلفة للوزارة.

- متابعة التقارير الدورية لإدارة وتنفيذ المشروعات القومية.

- إعداد ملفات اجتماعات السيد الوزير ومنها اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى - المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية - المجلس الأعلى للطاقة... إلخ.

وتتم المعاملة المالية للمهندسة مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الإستراتيجية وإدارة المشاريع والبرامج الوزارية وفقاً للمادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٢٢ لسنة ۲۰۲۰ ووفقاً للقرارات الصادرة منها بشأن المعاملة المالية للجان المشاركة بها مع احتفاظ سيادتها بعضوية أو رئاسة كافة اللجان المشاركة بها.