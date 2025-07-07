شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 6-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 6-7-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.353 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 12 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: فرتيكا للصناعة والتجارة، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وبريميم هيلثكير جروب، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والعربية لاستصلاح الأراضي، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، والقاهرة للخدمات التعليمية، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، واكت فاينانشال للاستشارات.

البورصة تربح 15 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.353 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 4.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 114.1 ألف عملية لعدد 215 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.7% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.64%، والعرب على 5.66%، واستحوذت المؤسسات على 14.67% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 85.32%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 33.5 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 73.1 مليون جنيه، 35.5 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 114.6 مليون جنيه، 28.8 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 32913 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 41003 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 14782 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 10150 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 13661 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 3463 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.33% ليغلق عند مستوى 13511 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 2101 نقطة.

وصعدت أسهم 120 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 67 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، إذ اشترى داخليين بشركات لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والمشروعات الصناعية والهندسية، والعربية للصناعات الهندسية، وتعليم لخدمات الإدارة، وبالم هيلز للتعمير، وسي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 500 ألف سهم، مليون سهم، 126.2 ألف سهم، 19.7 مليون سهم، مليون سهم، 135.8 ألف سهم، 36.5 ألف سهم، على الترتيب.

واشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي النساجون الشرقيون للسجاد، والعربية للصناعات الهندسية عدد 71.5 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، فيما باع داخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، ومصر بني سويف للأسمنت، والعربية للمحابس عدد 10 آلاف سهم، 2500 سهم، 1.6 مليون سهم، على الترتيب، وباعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 91 سهمًا، 105.3 ألف سهم، على التوالي.

صفقات

أعلنت شركة تعليم لخدمات الإدارة، عن نقل ملكية 19.7 مليون سهم من المساهم محمد طارق محمد محمد إسماعيل إلى شقيقه وائل بمتوسط سعر 10.6 جنيه بقيمة إجمالية 208.7 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم الأول إلى 3.86%، فيما ارتفع نسبة المساهم الثاني إلى 10.275%، ونفذت الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، عن شراء المساهم جهاد السيد صابر السيد حميد عدد 565.7 ألف سهم بمتوسط سعر 0.6533 جنيه بقيمة إجمالية 369.4 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.6453% إلى 5.152%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة إنترناشيونال بزنيس كوربريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، عن شراء المساهم هشام سليمان فهمي عبد اللطيف أبو حسين عدد 230 ألف سهم بمتوسط سعر 6.575 جنيه بقيمة إجمالية 1.5 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 9.88% إلى 10.83%، ونفذت الصفقة من خلال شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترات المالية المنتهية، ففي قطاع الرعاية الصحية والأدوية، حققت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، صافي ربح شامل الضريبة بقيمة 167.2 مليون جنيه خلال الفترة من 1يوليو عام 2024 وحتى 31 مايو 2025 مقابل مبلغ 115.4 مليون جنيه لنفس الفترة المثيلة من العام المالي السابق.

وحققت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، إيرادات نشاط بلغت 2.5 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 مايو 2025 مقابل 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق، وبلغ 50.9%، وبلغ صافي أرباح النشاط 459.7 مليون جنيه مقارنة مع 268.4 مليون جنيه بنسبة نمو 84.6%.

جهينة

قالت شركة جهينة للصناعات الغذائية، ردًا على الخبر المنشور بشأن التعاون مع شركة الراشد للتوزيع في السعودية، إن هذا التعاون يأتي في إطار النشاط الاعتيادي للشركة، والتي تصدر لـ48 دولة حول العالم، وبشكل مستمر على التوسع في أسواق جديدة من خلال التصدير، والتعاون مع موزعين محليين في البلاد المستهدفة.