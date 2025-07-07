شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض 172 ألف جنيه للسيارة جاك JS4 موديل 2025 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة "قصراوي جروب" وكيل علامة جاك الصينية في مصر، عن تخفيض علي أسعار جاك JS4 الجديدة بقيمة 172 ألف جنيه خلال شهر يونيو الجاري.

وإليكم أبرز أهم مواصفات وأسعار جاك JS4 الجديدة في مصر:

وعن أسعار جاك JS4 موديل 2025 في مصر:

علي الصفحة الرسمية للشركة تأتي جاك JS4 بتخفيض 172 ألف جنيه وسعرها الحالي هو 998 ألف جنيه .

أبعاد جاك JS4 موديل 2025 في مصر

تقدم جاك JS4 بطول 4.41 متر من ضمنه قاعددة عجلات طولها 2.62 متر بجانب عرض 1.80 متر وارتفاع 1.66 متر.

منظومة القوة والحركة

زودت جاك JS4 بمحرك تربو سعة 1500 سي سي يولد قوة 147 حصان مع عزم 210 نيوتن.متر عند 2000 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT ودفع أمامي للعجلات ما يدفعها لتحقيق سرعة قصوى عند 210 كم/س.

منظومة الأمان في جاك JS4

شملت تجهيزات الأمان القياسية بجاك أنظمة ABS وEBD والتحكم الإلكتروني في الثبات ESP مع دعم الفرامل HBA والتوازن أثناء صعود المرتفعات HHC ونزول المنحدرات HDC ومراقبة ضغط الإطارات TPMS بالإضافة لحساسات ركن خلفية مع كاميرا..