شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الذهب العالمية تفتتح تعاملات الإثنين فوق مستوى 3330 دولارًا للأونصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت بورصة الذهب العالمية تعاملات اليوم الاثنين، على ارتفاع ملحوظ، حيث تجاوز سعر الأونصة مستوى 3330 دولارًا في بداية التداولات، مدعومًا باستمرار الطلب على الملاذات الآمنة في ظل التوترات الاقتصادية العالمية، وتراجع أداء الدولار الأمريكي.

ويأتي هذا الافتتاح الإيجابي بعد أسبوع من المكاسب للذهب، وسط تصاعد المخاوف بشأن أزمة الدين الأمريكية، والقلق من تداعيات السياسات التجارية والجمركية، ما يعزز من جاذبية الذهب كأداة تحوط في الأسواق العالمية.



وافتتح سعر الذهب تعاملاته في السوق المصري اليوم الاثنين على استقرار ملحوظ، وسط مؤشرات على تغيرات في عيار 21 خلال الساعات المقبلة.



أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24: 5297 جنيهًا

عيار 21: 4635 جنيهًا

عيار 18: 3972 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37080 جنيهًا



وعلى مدار الأسبوع الماضي، سجّل الذهب المحلي تذبذبًا طفيفًا في الأسعار، بحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية.

وذكر إيهاب واصف، رئيس الشعبة، أن جرام الذهب عيار 21 صعد بنسبة 0.43% أي ما يعادل 20 جنيهًا، لينهي الأسبوع عند 4640 جنيهًا مقابل 4620 جنيهًا في بدايته، بعدما تراوح خلال تعاملات الأسبوع بين 4580 جنيهًا كأدنى مستوى و4675 جنيهًا كأعلى مستوى.

وأرجع واصف هذا الأداء المحدود إلى توازن دقيق بين تأثيرين متضادين؛ الأول هو الدعم الناتج عن صعود أونصة الذهب عالميًا، والثاني هو الضغط الذي سببه تراجع سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنوك، ما أدى لتقليص أثر المكاسب المحتملة على السوق المحلي.

وأشار إلى أن الأسواق التقطت إشارات إيجابية خلال الأسبوع، أبرزها إعلان صندوق النقد الدولي عزمه إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر في الخريف المقبل، إلى جانب الإشارة لتحسن مؤشرات التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي، وهي عوامل قد تؤثر على معنويات المتعاملين في سوق الذهب.

وأضاف أن الأنظار تتجه حاليًا إلى قرار البنك المركزي المصري المرتقب بشأن أسعار الفائدة، حيث ترجح التقديرات اتجاهًا نحو التثبيت، مما يعني بقاء العوامل الحالية المؤثرة في سوق الذهب دون تغيير في المدى القريب.

وعلى الصعيد العالمي، لفت واصف إلى أن الذهب أنهى الأسبوع على مكاسب بعد أسبوعين من التراجع، مستفيدًا من تراجع الدولار الأمريكي وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بأزمة الدين الأمريكية وتصاعد التوترات التجارية.

وسجلت أونصة الذهب العالمية استقرارًا عند مستويات فوق 3300 دولار، رغم فشلها في كسر مستوى المقاومة عند 3350 دولارًا، ما يبقي الباب مفتوحًا أمام سيناريو التماسك خلال الفترة المقبلة.

أما في السوق المحلي، فقد حاول الذهب عيار 21 مرارًا اختراق حاجز 4700 جنيه للجرام، لكنه اصطدم بزخم ضعيف، ليبقى في نطاق ضيق بين 4620 و4650 جنيهًا.

واختتم واصف تصريحاته بالتأكيد على أن حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة ستظل مرهونة بتطورات سعر الصرف المحلي واتجاهات المستثمرين عالميًا، وسط ترقب مستمر للقرارات الاقتصادية المنتظرة على المستويين المحلي والدولي.