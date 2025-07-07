شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار فى بنك مصر بـ49.29 جنيه للشراء اليوم الاثنين 7-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين الإثنين، 07 يوليو 2025 02:00 ص

استقر سعر الدولار فى التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 7-7-2025 أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية. ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار، وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي المصري 49.27 جنيه للشراء و49.40 جنيه للبيع، وسجل بالبنك الأهلى 49.29 جنيه للشراء و49.39 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.29 جنيه للشراء.

49.39 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

49.29 جنيه للشراء.

49.39 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.29 جنيه للشراء.

49.39 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.29 جنيه للشراء.

49.39 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.29 جنيه للشراء.

49.39 جنيه للبيع.

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