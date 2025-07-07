شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض سعر السيارة إم جي ZS الصينية بقيمة تصل إلى 60 ألف والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة "المنصور إم جي أوتوموتيف" وكيل "MG " في مصر، عن طرح سيارات إم جيZS موديل 2026 بتخفيضات تصل إلى 60 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.

وعن أسعار السيارة الفئة الاولي فهي تسجل سعر:

990 ألف موديل 2026 بدلا من مليون و50 ألف

وسجلت الفئة الثانية سعر

مليون و15 ألف لموديلات 2026 بدلا من مليون و75 ألف

واخيرا الفئة الثالثة

سجل موديل 2026 مليون و40 بدلا من مليون و100 ألف

وعن ابرز مواصفات إم جي ZS:

تأتي طرازات " MG ZS " بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 123 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم ، وقد وزودت طرازات MG ZS- الفئة الأولى- ببعض وسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «وسائد هوائية أمامية- فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD- خاصية التوازن الإلكتروني ESP- نظام مراقبة ضغط الإطارات .

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها «مثبت سرعة- مصابيح أمامية هالوجين- إمكانية تشغيل محرك السيارة بدون مفتاح- إمكانية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًّا- مكيف هواء مانيوال- جنوط رياضية 16 بوصة، كما تحتوى إم جي ZS على نظام ترفيهي مكون من 4 سماعات، وبلوتوث .

اما مواصفات سيارات " إم جي ZS " الفئة الثانية على المواصفات والتجهيزات نفسها الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من بينها " وسائد هوائية جانبية- مصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED- حساسات ركن خلفية- قضبان سقف- زجاج كهربائي أمامي وخلفي- عجلة قيادة متعددة الوظائف- جنوط رياضية 17 بوصة. كما زودت بـ6 مكبرات صوتية وشاشة وسائط تعمل باللمس 8 بوصات .

وزودت طرازات "MG ZS " الفئة الثالثة "الأعلى تجهيزا " بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية – فرامل مانعة للانغلاق ABS - توزيع إلكترونى للفرامل EBD - برنامج التوازن الإلكتروني ESP - نظام مراقبة ضغط الإطارات – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية .

وزودت تلك الفئة أيضًا بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها " مثبت سرعة إمكانية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًّا- تشغيل محرك السيارة دون مفتاح- بلوتوث- مصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED- قضبان سقف- زجاج كهربائي أمامي وخلفي- عجلة قيادة متعددة الوظائف- مكيف هواء أتوماتيك- جنوط رياضية 17 بوصة، كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من مكبرات صوتية، وشاشة وسائط تعمل باللمس 8 بوصات، وغيرها .