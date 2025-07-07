شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 7- 7- 2025.. ارتفاع عالمي واستقرار في بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت بورصة الذهب العالمية تعاملاتها صباح اليوم الاثنين 7 يوليو 2025، على ارتفاع جديد، حيث سجلت سعر أونصة الذهب أكثر من 3330 دولارًا في بداية التداولات، مدعومة بزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن وسط التوترات الاقتصادية العالمية وتراجع أداء الدولار الأمريكي.

ويأتي هذا الارتفاع بعد أسبوع من المكاسب المتواصلة للذهب، على خلفية مخاوف الأسواق من أزمة الدين الأمريكية وتداعيات السياسات الجمركية، مما يعزز من جاذبية الذهب عالميًا.

وفي السوق المصري، سجلت أسعار الذهب اليوم استقرارًا ملحوظًا في التعاملات الصباحية، مع ترقب لحركة السوق خلال الساعات المقبلة بالتزامن مع التحركات العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 7-7-2025:

سعر جرام الذهب عيار 24: 5297 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21: 4635 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18: 3972 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم: 37080 جنيهًا



وبحسب تقرير شعبة الذهب باتحاد الصناعات، فقد شهدت أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي تذبذبًا طفيفًا، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنسبة 0.43%، ما يعادل 20 جنيهًا تقريبًا، ليرتفع من 4620 جنيهًا في بداية الأسبوع إلى 4640 جنيهًا بنهايته، بعد أن تراوح بين 4580 و4675 جنيهًا.

وأوضح التقرير ، أن هذا التحرك المحدود يعود إلى توازن بين صعود سعر الذهب العالمي، وضغوط محلية ناتجة عن تراجع الدولار في مصر، مما حدّ من تأثير المكاسب العالمية على السوق المحلي.

كما أشار إلى أن السوق تلقى دفعة إيجابية بعد إعلان صندوق النقد الدولي عزمه مراجعة برنامج مصر في الخريف المقبل، إلى جانب تحسن مؤشرات التضخم في مصر وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، وهي عوامل تدعم استقرار السوق.

أما على المستوى المحلي، فإن الأنظار تتجه حاليًا إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وسط توقعات بتثبيت سعر الفائدة، وهو ما قد يبقي أسعار الذهب في مصر ضمن نفس النطاق السعري خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وفي الأسواق العالمية، حافظت أونصة الذهب على تمركزها فوق 3300 دولار، رغم فشلها في كسر المقاومة عند 3350 دولارًا، مما يفتح الباب أمام سيناريو التماسك، في ظل التوقعات باستمرار المخاوف الجيوسياسية والاقتصادية عالميًا.