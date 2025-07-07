شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 7 يوليو 2025 في مصر.. عيار 21 يكسب 0.43% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية في تقريرها الأسبوعي، عن تسجيل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر ارتفاعًا طفيفًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.43%، ما يعادل 20 جنيهًا تقريبًا، ليغلق عند 4640 جنيهًا مقارنة بـ4620 جنيهًا في بداية الأسبوع. وتراوح السعر خلال الأسبوع بين 4580 جنيهًا كأدنى مستوى و4675 جنيهًا كأعلى مستوى.

وأوضح التقرير أن حركة أسعار الذهب في مصر جاءت نتيجة توازن بين تأثير ارتفاع سعر الذهب عالميًا وبين الضغط الناتج عن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، مما قلص من المكاسب المحتملة داخل السوق المحلي.

وأشار التقرير إلى أن الأسواق المحلية تأثرت كذلك بإشارات إيجابية صادرة عن صندوق النقد الدولي، الذي أعلن عزمه إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تمويل مصر خلال الخريف المقبل، إلى جانب تحسن مؤشرات التضخم وارتفاع الاحتياطي النقدي، وهي تطورات لها تأثير غير مباشر على سعر الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 7 يوليو 2025:

سعر جرام الذهب عيار 24: 5297 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21: 4635 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18: 3972 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم: 37080 جنيهًا



وفي مستهل تعاملات الأسبوع، افتتحت بورصة الذهب العالمية اليوم الاثنين 7 يوليو 2025، على مكاسب جديدة، حيث تجاوز سعر أونصة الذهب مستوى 3330 دولارًا، بدعم من تزايد الإقبال على الذهب كملاذ آمن في ظل استمرار التوترات الاقتصادية العالمية، وتراجع أداء الدولار الأمريكي.

وتأتي هذه التحركات بعد أسبوع من المكاسب حققها الذهب عالميًا، مدعومًا بمخاوف الأسواق من أزمة الدين الأمريكي، والقلق المتزايد من تداعيات السياسات الجمركية، ما يعزز من جاذبية المعدن الأصفر في المحافظ الاستثمارية العالمية.

وفي السوق المحلي، افتتح سعر الذهب اليوم في مصر على استقرار نسبي خلال التداولات الصباحية، في ظل حالة ترقب لتحركات الأسعار خلال الساعات المقبلة، خاصة مع تذبذب حركة الدولار وتطورات السوق العالمي.

وبحسب شعبة الذهب، فإن السوق المصري ما زال يتحرك في نطاق ضيق، إذ حاول سعر الذهب عيار 21 تجاوز حاجز 4700 جنيه خلال الأسبوع الماضي، لكنه واجه ضعفًا في الطلب ليستقر بين 4620 و4650 جنيهًا.

ومن المتوقع أن تستمر حالة الترقب خلال الأيام المقبلة في ظل انتظار الأسواق لقرار البنك المركزي المصري المرتقب بشأن أسعار الفائدة، حيث تميل التقديرات إلى تثبيت الفائدة، مما يعني استمرار المؤثرات الحالية في تسعير الذهب، سواء على المستوى المحلي أو العالمي.