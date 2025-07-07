شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط الالتحاق بمدارس الثانوية الفنية للمياه للعام الدراسي 2026/2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية، وذلك وفقًا للضوابط التالية:

أولا:

- ألا يزيد سن الطالب عن 18 عامًا في أول أكتوبر 2025

- أن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الإعدادية للعام الحالي 2024/2025

- اجتياز اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية

- أن يكون الطالب مصري الجنسية ولائقًا طبيًا

- ألا يقل المجموع عن 260 درجة في الإعدادية العامة أو 85% من المجموع الكلي للإعدادية الأزهرية

- اجتياز الطالب 60% في اختبارات القبول الخاصة بالمدرسة

ثانيا: البيانات المطلوبة:

الاسم رباعي – الرقم القومي – تاريخ الميلاد – عنوان الطالب – رقم ولي الأمر – سنة الحصول على الشهادة – بيان النجاح للصفوف الثلاثة

ثالثا: المرفقات:

• صورة من الشهادة الإعدادية

• صورة شخصية

• استمارة النجاح

رابعا: التخصصات الدراسية المتاحة:

• ضبط وجودة محطات المياه

• تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب

• تشغيل وصيانة محطات الصرف الصحي

• تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي