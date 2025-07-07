شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط الالتحاق بمدارس الثانوية الفنية للمياه للعام الدراسي 2026/2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية، وذلك وفقًا للضوابط التالية:أولا:
- ألا يزيد سن الطالب عن 18 عامًا في أول أكتوبر 2025
- أن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الإعدادية للعام الحالي 2024/2025
- اجتياز اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية
- أن يكون الطالب مصري الجنسية ولائقًا طبيًا
- ألا يقل المجموع عن 260 درجة في الإعدادية العامة أو 85% من المجموع الكلي للإعدادية الأزهرية
- اجتياز الطالب 60% في اختبارات القبول الخاصة بالمدرسة
الاسم رباعي – الرقم القومي – تاريخ الميلاد – عنوان الطالب – رقم ولي الأمر – سنة الحصول على الشهادة – بيان النجاح للصفوف الثلاثةثالثا: المرفقات:
• صورة من الشهادة الإعدادية
• صورة شخصية
• استمارة النجاح
رابعا: التخصصات الدراسية المتاحة:
• ضبط وجودة محطات المياه
• تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب
• تشغيل وصيانة محطات الصرف الصحي
• تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي
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