وزير الإسكان يتابع مشروعات رفع كفاءة وتطوير البنية الأساسية بعدد من المدن

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القاهرة - سامية سيد - "الشربيني" يشدد على سرعة استكمال الأعمال ومراعاة الاستغلال الأمثل لقطع الأراضي الشاغرة بمناطق التطوير

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جانباً من مشروعات رفع كفاءة وتطوير البنية الأساسية بمدن 15 مايو، ودمياط الجديدة، والعاشر من رمضان، والشروق، والعبور، والتي تشمل أعمال طرق وشبكات ومحطات مياه شرب وصرف صحي، وأرصفة، ومسطحات خضراء، وغير ذلك، بهدف تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في المشروعات، ورفع كفاءة الخدمات وجودة الحياة للمواطنين.

وشدد وزير الإسكان، على سرعة استكمال المشروعات الجاري تنفيذها، والالتزام بأعلى معايير الجودة، بجانب مراعاة الاستغلال الأمثل لقطع الأراضي الشاغرة بمناطق التطوير، لتوفير فرص استثمار وتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تسهم في دعم البنية الاقتصادية والاجتماعية للمدينة، وتحسين الصورة البصرية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات كافة.

وفي هذا الإطار، تابع المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، ومسئولو الجهاز، أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بمنطقة الـ90 فدانا، موضحاً أن المشروع يشمل إعادة تأهيل وتوسعة الطرق الرئيسية والفرعية داخل المنطقة، إلى جانب تنفيذ شبكات لتصريف مياه الأمطار، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للمدينة، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال المهندس علي سعد، إن الجهاز قام أيضاً بأعمال زراعة حديقة عامة بمنطقة الإسكان الاجتماعي، وذلك ضمن خطة التشجير والتجميل المستهدفة بمختلف أحياء المدينة.

وقام المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية شملت أعمال صيانة وتطوير الطريق الرئيسي (دمياط/دمياط الجديدة) مرورًا بميناء دمياط، حيث شدد رئيس الجهاز على ضرورة الإسراع في إنهاء أعمال التنسيق الخاصة بتوسعة مزلقان السكة الحديد، والبدء الفوري في تنفيذ التوسعة ورفع كفاءة الطريق رقم (1) من مدخل الميناء حتى المدخل الشرقي للمدينة، وضرورة التزام شركات التشغيل والصيانة بإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بالطرق والمداخل، وتنفيذ خطة ترشيد الاستهلاك بالمدينة.

وأصدر المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، تعليمات إلى إدارة الطرق بالجهاز، لتنفيذ خُطة متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الطرق والأرصفة في قطاع غرب المدينة بهدف تعزيز السلامة المرورية وتحسين البنية التحتية، من خلال ترميم واستبدال الأرصفة التالفة، وتركيب بلدورات جديد، وغير ذلك.

وأكد رئيس الجهاز، أن أعمال ترميم الطرق تشمل إعادة الشيء لأصله بعد أي تكسير للأسفلت نظراً لتوصيل الغاز لبعض قطع الأراضي أو غير ذلك، مشددًا على أن أي جهة تُخل بذلك تُواجه الإجراءات القانونية اللازمة، بجانب الالتزام بالمعايير الفنية والمواصفات المعتمدة، ومواصلة العمل بنظام الورديات للانتهاء في الوقت المحدد.

وقام المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، بجولة ميدانية تفقد خلالها سير الأعمال بالمجاورة الثانية في الحي الأول، حيث تضمنت الجولة، متابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وشبكات الري، والتجميل والزراعة، وشدد رئيس الجهاز على أهمية الالتزام بالجودة والمواصفات الفنية المعتمدة، والإنجاز في التوقيتات المحددة لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شملت الجولة زيارة لمنطقة الغابات الشجرية غرب المدينة، حيث وجّه المهندس علاء عبد اللاه، بدراسة أفضل سبل الاستغلال الأمثل للأراضي غير المستغلة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة منها لخدمة التنمية المستدامة وتحقيق مردود اقتصادي ومجتمعي يعود بالنفع على سكان المدينة.

وقام المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بجولة ميدانية شملت تفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق والأرصفة بالمنطقة الصناعية بالامتداد الشمالي للمدينة، وذلك في إطار حرص الجهاز على تحسين جودة الطرق وتيسير الحركة المرورية لدفع عجلة الاستثمار وتذليل العقبات امام الشركات المنفذة.

كما تفقد رئيس الجهاز، أعمال تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة الطرق والأرصفة بالإسكان العائلي بالحى الثامن ورفع مخلفات ونواتج التطوير من المواقع أولا بأول، كما شملت الجولة المتابعة الميدانية لأعمال النظافة العامة والصيانة والمسطحات الخضراء والمرافق (بالحي السادس، والحي السابع، والحي الثامن، والحي التاسع والمنطقة الصناعية الأولى، والطرق والمحاور الرئيسية والجانبية، مروراً بالحي الرابع).