شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 فى الكويت.. عيار 18 بـ24.300 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 32.425 دينار ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

عيار 24 سجل 32.425 دينار

عيار 22 سجل 29.725 دينار

عيار 21 سجل 28.375 دينار

عيار 18 سجل 24.300 دينار

عيار 14 سجل 18.900 دينار

عيار 12 سجل 16.200 دينار

الاونصة1008.250 دينار

الجنيه الذهب226.900 دينار

الأونصة بالدولار3301.52 دولار

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.