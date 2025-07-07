شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تستقبل الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بختام فترة عمله بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في مصر، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر.

وخلال اللقاء؛ أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن خالص الشكر والتقدير أليساندرو فراكاسيتي، على جهوده خلال السنوات الماضية، والتي شهدت تعاونًا مثمرًا بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عدد من الملفات التنموية ذات الأولوية، تحت مظلة الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة.

وأكدت «المشاط»، أن العلاقات المشتركة بين الجانبين شهدت تطورًا ملحوظًا في ظل الشراكة القائمة على دعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرات الدولة في مجالات الحوكمة والتمويل المستدام والابتكار في السياسات العامة، من خلال عدد من المجالات من بينها تعزيز الحوكمة وبناء القدرات المؤسسية من خلال دعم البرنامج لمبادرات الوزارة في تطوير قدرات وحدات الحوكمة والمراجعة الداخلية، بما يُسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق مزيد من الشفافية والرقابة، بالإضافة إلى التعاون فيما يخص تمكين القطاع الخاص في التنمية، حيث ساهم البرنامج في تقديم الدعم الفني اللازم لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية من خلال آليات التمويل المستدام، وذلك ضمن إطار الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الدولة، فضلًا عن التعاون كذلك في مجال التحول الرقمي وتطوير السياسات العامة، من خلال دعم البرنامج لجهود الوزارة في ميكنة الخدمات والسياسات المبتكرة.

كما أشارت إلى التعاون بين الجانبين في إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر والتي تعد الأولى من نوعها للتمويل في مصر، وذلك في إطار مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إطلاق تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، وإعداد الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم، والذي يأتي في إطار الجهود المشتركة من الجانبين، حيث يوفر مرجعًا شاملًا وموحدًا للقائمين على عملية المتابعة والتقييم، لتعزيز مفهوم الإدارة المبنية على النتائج وتطبيقها في وتيرة العمل اليومية، مما يحسن عملية متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التنموية، ويعزز عملية متابعة وتقييم الأثر .

من جانبه وجه / أليساندرو فراكاسيتي، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، على التعاون البناء على مدار السنوات الماضية، سواء من خلال وزارة التعاون الدولي، أو عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومعبرًا عن تقديره للتنسيق المستمر بين الجانبين من أجل دعم المشروعات المختلفة التي تم العمل عليها، في سبيل دعم مسيرة مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي ختام اللقاء، أعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تمنياتها أليساندرو فراكاسيتي بالتوفيق في مهامه المستقبلية، كما قامت بتكريمه تقديرًا للجهود التي بذلها على مدار فترة تواجده في مصر؛ كما أكدت استمرار التعاون البنّاء بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال المرحلة المقبلة، في ضوء أولويات الدولة المصرية ورؤيتها للتنمية الشاملة والمستدامة.