شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 7 يوليو 2025.. عيار 24 بدون مصنعية بـ5286 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالإثنين، 07 يوليو 2025 10:00 م
يترقب المتعاملون فى مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين فى مصر
أسعار الذهب اليوم
عيار 24: 5286 جنيهًا
عيار 21: 4625 جنيهات
عيار 18: 3964 جنيهًا
الجنيه الذهب: 37000 جنيه
يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم
وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب فى البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.
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