شكرا لقرائتكم خبر عن سعر ومواصفات شيرى Tiggo 4 Pro موديل 2026 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مجموعة جي بي أوتو غبور GB Auto الوكيل الرسمي لعلامة شيري الصينية في السوق المصري احدث قائمة سعرية لسيارات سيري في مصر واليكم سعر ومواصفات شيري تيجو 4 برو Tiggo 4 Pro موديل 2026.

تطرح السيارة بثلاث فئات، ليبدأ سعر الفئة الأولى Comfort من 900 ألف جنيه، و بلغ سعر الفئة الثانية Luxury 980 ألف جنيه، في حين جاءت الفئة الثالثة المزودة بمحرك تيربو Turbo Luxury بسعر مليون و55 ألف جنيه.

وعن ابرز مواصفات السيارة شيري تيجو 4 برو في السوق المصري فهي تأتي بخيارين لمنظومة القوة؛ الأول يعتمد على محرك بنزين سعة 1.5 لتر بتنفس طبيعي يولد قوة قدرها 111 حصان مع عزم دوران يصل إلى 138 نيوتن متر .

بينما يأتي الخيار الثاني بمحرك سعة 1.5 لتر أيضًا مزود بشاحن تيربو ليولد قوة 145 حصان مع عزم دوران يبلغ 210 نيوتن متر، ويتصل كلا المحركين بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT.