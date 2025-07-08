شكرا لقرائتكم خبر عن هل يواصل الذهب ثباته؟ أسعار الذهب اليوم 8 يوليو في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، متأثرة بالضغوط العالمية التي تصاعدت بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اتجاه بلاده لفرض رسوم جمركية إضافية على عدد من الدول، وهو ما انعكس فورًا على حركة تداول الذهب عالميًا.



وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه السوق المحلي حالة من الترقب لقرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، وسط تقلبات في سعر صرف الدولار وزيادة معدلات التضخم، وهو ما يزيد من حالة الحذر لدى المتعاملين في سوق الذهب.

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء:

- سعر عيار 24: 5,286 جنيهًا

- سعر عيار 21 (الأكثر تداولًا): 4,625 جنيهًا

- سعر عيار 18: 3,964 جنيهًا

- سعر الجنيه الذهب (8 جرام عيار 21): 37,000 جنيه



ورغم تحقيق الذهب عيار 21 ارتفاعًا طفيفًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.43% (ما يعادل 20 جنيهًا)، فإن الاتجاه العام خلال الساعات الأخيرة يشير إلى ضغط بيعي نتيجة تحولات السوق العالمية، ما ينذر بتراجع محتمل إذا استمرت المؤثرات الحالية دون تدخل محلي.

ترامب يشعل الأسواق العالمية من جديد

في تصريح مثير للجدل أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن الولايات المتحدة ستخطر عددًا من الدول خلال أيام ببدء فرض رسوم جمركية جديدة، على أن تدخل هذه الزيادات حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل.



وأشار إلى أن بعض هذه الرسوم ستُفرض بنسبة 10% إضافية على الدول التي وصفها بـ"المعادية لمصالح أمريكا ومجموعة البريكس"، دون أن يحدد هذه السياسات أو الدول المعنية.

تصريحات ترامب أثارت حالة من القلق في الأسواق العالمية، ودفع المستثمرين لبيع الذهب والتوجه نحو الدولار الأمريكي، الذي حافظ على مكاسبه بعد صدور بيانات قوية لسوق العمل الأمريكي. هذا التعافي في الدولار زاد من الضغط على أسعار الذهب بسبب العلاقة العكسية المعروفة بينهما.

في الداخل المصري، تنتظر السوق قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، والذي سيكون له تأثير مباشر على تحركات الذهب. إذ أن رفع الفائدة قد يعزز من جاذبية الجنيه المصري وأدوات الدين، بينما خفضها قد يدفع المستثمرين للاتجاه إلى الذهب كتحوط من التضخم.