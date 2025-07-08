شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى: نعتذر لتأثر بعض خدماتنا ونعمل على عودة مستوى الخدمة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

قال البنك الأهلى المصرى، فى رسالة للعملاء: "نعتذر لتأثر بعض خدماتنا خلال الفترة القادمة، نعمل جاهدين علي عودة جميع خدماتنا فى أقرب وقت ممكن".

كان قد نشب أمس الاثنين ، حريق في سنترال رمسيس بشارع الجمهورية في نطاق حي الأزبكية بوسط القاهرة، ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمباني المجاورة.

تأثر إنستاباي وفوري وماكينات ATM بحريق سنترال رمسيس

وأسفر الحادث عن توقف مفاجئ في خدمات الإنترنت الأرضي في عدد من المحافظات المصرية، من بينها محافظات في الوجهين البحري والقبلي، كما تأثرت شبكات الاتصالات في مصر، إذ أبلغ مستخدمون عن انقطاع أو ضعف ملحوظ في الخدمة، إضافة إلى تعطل تطبيق “إنستاباي” وخدمات المحافظ الإلكترونية ومنصات الدفع مثل “فوري”، في ظل اضطراب الشبكات الأرضية.

وامتدت تداعيات الحريق إلى ماكينات الصراف الآلي (ATM)، إذ أشار مواطنون إلى توقف عمليات السحب والإيداع، وعدم إمكانية إجراء المعاملات البنكية أو طباعة كشوف الحساب، كما تعطلت أنظمة حجز تذاكر قطارات السكة الحديد في مختلف أنحاء الجمهورية، مما تسبب في تأخير عدد من الرحلات، بحسب بيان رسمي من الهيئة القومية لسكك حديد مصر.