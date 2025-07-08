شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 فى البحرين.. عيار 24 بـ39.900 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية . وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.



أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 39.900 دينار

عيار 22 سجل 36.575 دينار

عيار 21 سجل 34.925 دينار

عيار 18 سجل 29.925 دينار

عيار 14 سجل 23.275 دينار

عيار 12 سجل 19.950 دينار

الاونصة1241.325 دينار

الجنيه الذهب279.375 دينار

الأونصة بالدولار3301.37 دولار

ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.