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شكرا لقرائتكم خبر عن البترول تعلن استمرار عمل ارقام الطوارئ على مدار 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغولالثلاثاء، 08 يوليو 2025 10:12 ص
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن استمرار عمل أرقام طوارئ الغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية على مدار 24 ساعة، وذلك لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو حالات طارئة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه يمكن التواصل من خلال الخط الساخن 129، أو من خلال الأرقام الموضحة في الصور المرفقة.
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