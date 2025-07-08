شكرا لقرائتكم خبر عن تصديري الكيماويات يستهدف نمو 9% سنوياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة رفع صادرات القطاع إلى 15 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي يبلغ 9%، وذلك وفقًا لما أعلنه خالد أبو المكارم، رئيس المجلس، خلال اجتماع مجلس الإدارة. وأكد أن الخطة تبدأ بتحقيق 9 مليارات دولار بنهاية 2025، مع التركيز على التوسع في الأسواق الأفريقية والأمريكية.

وقدّم المجلس مذكرة لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية تتضمن حزمة من المقترحات لدعم التنافسية، أبرزها توفير أسعار طاقة محفزة، وإطلاق منصة إلكترونية لإنهاء إجراءات التصدير، وتوسيع برامج الحوافز التصديرية، وتحسين البنية اللوجستية بالتعاون مع القطاع الخاص.

وسجلت صادرات القطاع خلال أول 5 أشهر من 2025 نحو 3.889 مليار دولار، بزيادة 12% مقارنة بنفس الفترة من 2024، وجاءت الأسمدة والبلاستيك والبتروكيماويات في صدارة بنود التصدير، بما يمثل أكثر من 70% من إجمالي صادرات القطاع.

كما أعلن المجلس عن تنظيم بعثة تجارية إلى غانا في أغسطس المقبل، بالتعاون مع التمثيل التجاري المصري، لدعم تواجد الشركات المصرية في السوق الأفريقي. وناقش الاجتماع أيضًا تداعيات اتفاق التجارة الحرة بين تركيا ودول الخليج، ودعا إلى تقديم حوافز موازية للصادرات المصرية لضمان قدرتها التنافسية.